◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が先制適時二塁打を放った。明大の先輩がひと肌脱いだ。まず初回１死一塁、高橋宏の１４３キロのスプリットを左中間に運んだ。その間に桑原は悠々と本塁まで到達。佐野も二塁まで進み、この日プロ初先発の明大後輩・竹田を援護。ベンチ前でキャッチボールしていた竹田も先輩の一打に拍手を送った。