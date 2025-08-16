巨人の吉川尚輝内野手と乙坂智外野手が１６日、イースタン・西武戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流した。吉川は今季、不動の二塁手として攻守でチームをけん引。９０試合に出場して打率２割７分１厘、３本塁打、２６打点の成績を残していたが、７月３１日に腰痛の影響で登録を抹消。故障班でリハビリを行っていた。乙坂は７月中旬に巨人入り。同２９日の１軍昇格後は全て代打で５打数１安打。９日のＤｅＮＡ戦（横浜