【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えたBE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』が、10月29日に発売されることが決定した。 ■BE:FIRSTの集大成となる計32曲のベストソングを収録した2枚組 ベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲までを含めた、BE:FIRSTの集大成となる計32曲のベストソングを収録した2枚組。 LIV