◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽２回戦日大三９―４高川学園（１６日・甲子園）日大三（西東京）が高川学園（山口）に勝利しベスト８進出を決めた。滴る汗を拭いながらエースが意地の完投勝利を収めた。６点リードで迎えた３回。先発した近藤優樹（３年）は「集中力が欠けていた。点差があって１点くらいはいいだろうと気が緩んだ」。先頭から３連打を許すなど、３点を失った。それでもマウンドに立ち続け