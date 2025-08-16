「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、長嶋氏のまな弟子だった巨人ＯＢの松井秀喜氏がセレモニアルピッチを務めた。この試合は巨人の全選手、スタッフが背番号「３」のユニホームを着て試合を行う。左打席には長嶋氏とＯＮ砲コンビを組んだソフトバンクの王貞治球団会長、右打席には元監督の原辰徳氏が立った。元監督の高橋由伸氏が審判役、捕手役を阿部慎之助監督が務めた