「最後に拾っていただいた中日にまったく貢献できず、ファンに申し訳ないです」【貴重画像】大阪桐蔭時代の中田翔選手。ミズノ製の金属バットを両手で抱え、試合中にもかかわらず楽しげに微笑んでいる。8月15日に突如、今シーズン限りでの現役引退を発表した中日・中田翔内野手（36）。通算309本塁打を放ったスラッガーがバットを置く決断をした。花束を受け取る中田©時事通信社唐突会見の背景に「井上一樹監督への複雑な