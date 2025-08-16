◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前のセレモニアルピッチに球団レジェンドOBの王貞治氏（85＝ソフトバンク球団会長）がサプライズ登場し、左打席に入った。投手の松井秀喜氏（51）にボールを届けるボールデリバリー役を堀内恒夫氏（77）が務め、捕手は阿部慎之助監督（46）。右打席には原