灯籠をともし先祖や故人をしのぶ万灯会が15日夜、津幡町の倶利迦羅不動寺で行われました。津幡町の倶利迦羅不動寺では境内をろうそくで灯し、家族など身近な人に感謝を伝える万灯会が毎年、旧盆にあわせ開かれています。境内にある大心池では灯籠流しもおこなわれ、訪れた人が故人に思いをはせながら200から300個の灯籠を浮かべていました。初めて訪れた女の子「家族みんなが幸せになれますようにとお願いした」灯籠流しに参加した