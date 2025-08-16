乃木坂46の池田瑛紗（23）が16日までに自身のインスタグラムを更新。最近、人生で初購入したものを明かした。自身のインスタグラムで「最近ね、初めてチェキを買いました！」とつづり、チェキで撮影した写真とともに自撮りショットを公開した。さらに「今欲しいのはデジカメと一眼レフ。制作用に欲しいなって」とカメラに興味があることを明かした。最後に「もしおすすめあったら教えてほしいです！」とファンに質問を投げ