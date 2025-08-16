全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第３試合に臨んだ尽誠学園（香川）のアルプス席では、木下立晴選手の父・元揮(げんき)さん（４３）が息子の雄姿を見守った。元揮さんは、尽誠学園が１９９８年に甲子園出場した時のベンチ入りメンバー。立晴選手は、小学１年で野球を始めた。中学時代は、チームの練習がない平日、親子２人で自宅に設置したネットを使い、トスバッティングを繰り返した。立晴選手が尽誠学園に進学