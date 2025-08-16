サム・ライミ監督のホラー映画「スペル」（2009年）では主人公に呪いをかける老女ガーナッシュを演じた女優ローナ・レイヴァーさんが死去した。81歳だった。今年の5月12日に他界していた。全米映画俳優組合（SAG-AFTRA）の会員誌2025年夏号の追悼記事で明らかになった。 【写真】やさしい笑顔とは真逆！映画「スペル」のローナ・レイヴァーさん 担当エージェントであったマイケル