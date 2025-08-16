ドジャースがパドレスとの首位攻防初戦を制した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月15日、本拠地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打に終わったが、パドレスとの首位攻防初戦は3−2で勝利した。これでパドレスと並んでゲーム差なしの首位となった。【動画】まるで火炎放射器のような威力！大谷翔平の160キロ連発シーンこの日、同地区で首位パドレスとの本拠地3連戦がスタート。今季最長13連戦と