お笑いタレント・ビビる大木の妻でタレントのAKINAが15日に自身のアメブロを更新。元AKB48でタレントの高橋みなみと遭遇したことを報告した。この日、AKINAは「バッタリ！！お会いしたかった、たかみなさんに会えました〜！！初めまして！！」と高橋との遭遇を報告。高橋や子ども達との集合ショットを公開した。続けて「クロちゃんから、いつもお話を伺っていたので初めて会った感じがしなく」と明かし「しかも、私にも娘にも優し