関西エアポートは岸和田観光バスと連携し、燃料電池マイクロバスを導入した。車両はトヨタのコースターをベースにMIRAIの燃料電池システムを搭載し、高速道路走行に対応する。同型車は関西地域で初導入となり、空港連絡バス「SORA」に続く2台目の水素燃料車両となる。新バスは空港見学のほか泉州地域の周遊ツアーや大阪・関西万博向けツアーで運行する予定。走行時に二酸化炭素を排出しないため、大阪・関西万博の未来社会ショーケ