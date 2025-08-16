ロッテの西野勇士投手が17日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが発表された。ソフトバンクはリバン・モイネロ投手が先発する。西野は今季8試合に登板して0勝4敗、防御率3・43。6月11日の広島戦に先発したが、12日に出場選手登録を外れ、13日に横浜市内の病院で右前腕屈筋群の筋損傷と診断されていた。約2カ月ぶりの1軍マウンドへ、右腕は「チームの勝利に貢献できるように、自分のできることを出せるように頑