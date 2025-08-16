１６日午前３時ごろ、京都市中京区晴明町の路上で、歩いて帰宅していた３０代の会社員の男性が後ろから来た何者かに頭部や腕を、細長い棒状のもので複数回殴られたということです。殴った人物は徒歩で、その場から逃走しました。男性は頭から出血し、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。犯人は性別不明で、中肉中背、白っぽいＴシャツにベージュっぽいハーフパンツ、半キャップ型のヘルメットを着用していた