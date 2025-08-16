夏の甲子園で東海大星翔は、15日夜、2回戦で県立岐阜商業と対戦しました。雨の影響で午後6時25分にスタートした東海大星翔と県立岐阜商業の2回戦。1点を追う東海大星翔は7回ウラ、2アウトランナー2塁で3番平仲！タイムリースリーベースで終盤に同点に追いつきます。しかし、8回オモテ2アウトながらもライトへのタイムリーヒットを許し県立岐阜商業が勝ち越しに成功します。3対4と、あと一歩及