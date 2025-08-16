◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）全員が背番号「３」で臨む「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」。巨人は井上温大投手が、５月２１日の阪神戦（甲子園）以来の白星となる４勝目を目指して先発、１軍復帰した岡本和真内野手が「４番・三塁」でスタメン出場した。井上が初回にいきなり先取点を許した。先頭の近本光司外野手に四球を与え、送りバントの後の１死二塁から森下翔太外野手に打った瞬間にわかる