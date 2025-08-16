◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際―尽誠学園（１６日・甲子園）京都国際は、１点リードの３回無死三塁のピンチで好守連発。同点の危機を脱した。尽誠学園１番・金丸淳哉の痛烈な打球を、遊撃手の２年・長谷川瑛士がダイビングキャッチ。さらに１死三塁で２番・木下立晴がスクイズを仕掛けたが、一塁の２年・小川礼斗がグラブトスで本塁封殺。２人の２年生がリードを守り抜いた。尽誠学園は香