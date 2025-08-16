◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人は１６日の阪神戦（東京Ｄ）を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催し、監督・コーチ・選手全員が永久欠番の長嶋さんの栄光の背番号「３」のユニホームを着用。巨人軍終身名誉監督、長嶋茂雄さんの次女・三奈さんも、背番号「３」のユニホームに袖を通し、始球式終了後にグラウンドに姿を見せた。大きな拍手で迎えられると満面の笑みを浮かべた。その後、