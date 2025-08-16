お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が16日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。人気お笑いコンビについて語った。この日はゲストとして「ますだおかだ」の岡田圭右、増田英彦が登場。増田が「家で断捨離してて、凄い懐かしいモノが出てきて」と前置きし、過去に「サンドウィッチマン」と営業に行った際のチラシを持参した。そのチ