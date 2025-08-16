◇第107回全国高校野球選手権3回戦京都国際―尽誠学園（2025年8月16日甲子園）京都国際（京都）の一塁手・小川礼斗（2年）の華麗なグラブトスが同点のピンチを防いだ。1―0の3回1死三塁と同点のチャンスをつくった尽誠学園は、打者・木下が2ボールからスクイズを敢行。一塁線へ見事に転がした。これに反応した小川はチャージをかけると、打球を手に持ち替えたら間に合わないと判断。そのままグラブトスした。これ