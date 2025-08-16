山梨学院―岡山学芸館5回表山梨学院2死一、二塁、萬場が左中間に2点二塁打を放つ。捕手佐藤滉＝甲子園山梨学院が17安打14得点で大勝した。一回に横山の適時二塁打で先制。2―0の五回は菰田の適時三塁打など6安打、打者一巡の攻撃で6点を奪い、八回も6安打を集めて5点を加えた。先発の菰田は速球に威力があり、六回2死まで1安打無失点。檜垣、山口も得点を許さなかった。岡山学芸館は投手陣が甘い球を打ち込まれ、打線は2安打