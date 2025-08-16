気象台は、午後2時13分に、洪水警報を越谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・越谷市に発表 16日14:13時点南部では、16日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報・浸水16日夕方にかけて警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報16日夕方にかけて警戒■草加市□大雨警報・浸水16日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■越谷市□大雨警