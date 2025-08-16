タレントのななせ結衣（31）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。袖なしワンピースコーデでのツインテール姿を投稿した。自身のXで「あれがあの噂のシケ、、、ツインテール。」と記した。そして袖なしワンピースコーデでのツインテール姿の自撮りショットを公開した。ネットでは「似合ってます」「可愛い」「魅力的」「お人形さんみたい」などの声が上がった・。ななせは、元グラビアアイドルでスリーサイズは92