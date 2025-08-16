女優の黒木メイサ（37）が16日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットに反響が集まった。黒木は「もう日本ですが旅中は運動ゼロ食事制限なし生活だったので、そろそろ運動しなければ」と記し、最新ショットをアップ。キャミソールに黒いボトムスをあわせたヘルシーな肌見せコーデを披露した。この投稿には「かわいすぎて20代にしか見えない」「ポニテのメイサちゃん可愛い」「むちゃくちゃ綺麗」などのコメントが