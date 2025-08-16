防衛に成功したWBO女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希＝サンタイネズ（三迫ジム提供・共同）【サンタイネズ（米カリフォルニア州）共同】世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦は15日、米カリフォルニア州サンタイネズで行われ、チャンピオンの昼田瑞希（三迫）がナオミ・カルデナス（メキシコ）を3―0の判定で下し、5度目の防衛に成功した。カルデナスが前日計量で体重超過となったため、昼田