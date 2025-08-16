千葉市の交差点で乗用車同士が出会い頭に衝突する事故があり、75歳の女性が死亡、女性の孫ら合わせて6人がけがをしました。【映像】事故現場の様子警察によりますと15日、千葉市若葉区の交差点で、6人が乗った乗用車と別の乗用車が出会い頭に衝突しました。この事故で、6人が乗った乗用車の後部座席に座っていた三屋洋子さん（75）が死亡しました。また、運転していた三屋さんの夫と息子、小学生と中学生の孫3人の他、別の乗