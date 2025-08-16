ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１打点だった。打率２割８分２厘。チームは３―２で競り勝ち、連敗を４で止めた。これで６９勝５３敗でパドレスと並んだ。オープナーの左腕ペラルタのフルカウントからの７球目、外角高めの９６・２マイル（約１５４・８キロ）のシンカーを捉えた。角度２０度、打球速度１０７・３マ