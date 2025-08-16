イメージ（写真：SUYA / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は異例の出世を遂げた田沼意次のリーダーシップ論を解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。田沼意次の逸話田沼意次は、後に9代将軍となる徳川家重の小姓としてキャリアをスタートさせました。家重は臨終に際し、子の家治（10代将軍となる）に遺言し