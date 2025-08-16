15日夜、新潟県南魚沼市で60代男性がクマに襲われけがをしました。クマに襲われケガをしたのは、南魚沼市に住む無職の60代男性です。15日午後9時半ごろ、南魚沼市山谷の集落で、「夫がクマに襲われた」と消防に通報がありました。警察によりますと、男性は家の外に出て涼んでいたところ、後ろからがさがさと音がしたため振り返ると、そこにクマがいたといいます。クマに突然左ももをかまれた男性は、持っていたライトで抵抗します