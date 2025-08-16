札幌１１Ｒ・大雪ハンデキャップ・馬トク激走馬＝キャピタルサックス昇級２戦は、落鉄に見舞われたり、折り合いを欠いてスムーズな競馬ができなかったことが敗因。地力自体は高く、決して力負けではない。前走後は７月２４日に外厩・チャンピオンヒルズから帰厩し、エルトンバローズなどと併せ馬。直前は函館Ｗコースで味付けされ、過不足のない仕上げだ。もまれず仕掛けられる外枠、５５キロも有利で、名手・武豊騎手の手綱さ