「核武装がもっとも安上がりであり、もっとも安全を強化する策のひとつ」。7月の参院選で当選した参政党の「さや」こと塩入清香議員のネット番組での発言が、いまも波紋を呼び続けている。大きな反発を呼んだこの発言だが、核武装は本当に“安上がり”なのか。専門家の見解は――。「核弾頭を1個だけつくるなら、3カ月、3億円あれば、技術的には可能です。海外では『日本は1週間でつくれる』という見方もあります」こう言い切