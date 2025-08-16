まるで、青空という海を泳ぐくらげのような “くらげ雲” 乾燥した「空気の泡」が、雲の下側をかき乱す 空に浮かぶ 雲 の下側がふわふわとかき乱され、まるでくらげのような姿をした「くらげ雲」。 おもに巻積雲や高積雲に見られるもので、形の変化がとても速く、あっという間に姿を変えてしまいます。 空気は暖められると軽くなり、泡のようにぷかぷかと空高く浮かび上がっていきます。この泡が雲の中に入りこみ、下側の部分