イギリスのチャールズ国王は、第二次大戦が終結してから80年の記念日に際して出したメッセージの中で広島と長崎の原爆犠牲者に言及し、「いかなる国も二度と犠牲を払わないよう祈る」と述べました。イギリスでは15日、日本の降伏によって第二次世界大戦が終結してから80年を記念する式典が開かれ、旧日本軍の兵士の家族なども招待されました。これにあわせてチャールズ国王が音声メッセージを発表し、広島と長崎の原爆投下にも触れ