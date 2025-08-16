お笑い芸人千原ジュニア（51）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。医師から“内臓の異変”を指摘されたことを告白した。13日更新の動画ではジュニア、小藪一豊、フットボールアワーの5人が体の変化などについてトークした。冒頭でフットボールアワー岩尾望（49）が最近帯状疱疹になったことを明かすと、ジュニアも自身について話し始めた。ジュニアは「俺もこないだ人間ドック行ったら、医師に“