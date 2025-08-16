お笑いコンビ、ますだおかだの増田英彦（55）と岡田圭右（56）が16日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。増田が岡田の背後霊について語る一幕があった。増田が「昔、若手の頃に大阪の有名な霊媒師に背後霊を見てもらうのがあって。僕の後ろには昔の武士がみたいなんがいて」と切り出した。そして「有名なおばちゃんなんですけど。岡田の背後霊を見て『えっ!えっ!』っ