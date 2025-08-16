◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前のセレモニアルピッチに球団レジェンドOBの松井秀喜氏（51）が登板した。左打席にソフトバンク・王貞治会長（85）、右打席には原辰徳オーナー付特別顧問（67）が立った。山なりながら原氏の内角方向にノーバウンド投球を見せ、大歓声が起こった。登板