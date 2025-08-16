台湾メディアのETtodayは14日、日本に行く際に必ず持っていくべきある物がSNS上で話題になっていると報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）である台湾人ユーザーが「これから日本旅行に行く人は、必ずUVカットの折りたたみ傘を持ち歩くべき。しかも遮光率は100％が望ましい。日本の太陽は冗談抜きで危険、本当に！」と呼び掛けた。この投稿に、多くのユーザーが賛同し、「同意。熊本から帰ってきたばかりだけど暑くて発