◇第107回全国高校野球選手権第11日3回戦山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日甲子園）山梨学院（山梨）が猛打で岡山学芸館（岡山）を圧倒した。14得点は07年に出場した甲府商が1回戦・境（鳥取）戦で挙げた得点と並ぶ山梨県勢の夏最多得点となった。打線爆発の吉兆があった。1―0で迎えた2回だ。8番・田村颯丈郎（3年）が一塁側内野席にファウルを放つと、観客が両手でダイレクトキャッチし、大きな拍手、どよめき