【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１５日（日本時間１６日）、本拠地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打１打点だった。連続試合安打は１２で止まったが、１点を追う三回無死満塁の場面で二ゴロで１打点を挙げた。同点に追いつく貴重な１点で、今季通算８０打点となった。パドレスの松井裕樹は２点差の七回一死一塁から４番手で登板し、２／３回を無安打無失点に抑えた。ナ・リ