気象台は、午後2時2分に、洪水警報を川口市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を草加市、越谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・川口市に発表 16日14:02時点南部では、16日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報・浸水16日夕方にかけて警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報【発表】16日夕方にかけて警戒■草加市□大雨警報【発