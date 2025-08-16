気象台は、午後1時57分に、大雨警報（浸水害）を浜松市北部に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・浜松市北部に発表 16日13:57時点西部では、16日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市北部□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水16日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm