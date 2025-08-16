11日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のつくばユナイテッドSun GAIAが、9月6日（土）に公開練習試合を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この公開練習試合はサンガイア創立20周年記念特別企画第1弾として行われるもので、洞峰公園体育館を会場に実施される。対戦相手はサンガイアと同じ東地区の埼玉アザレアで、時間帯は14:00～17:00となっている。 なお、観戦にあたって費用はかからないものの