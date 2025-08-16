将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われ、チーム天彦がスコア5-1と快勝し、決勝進出を決めた。予選Bリーグを2位で通過したチーム天彦だったが、予選Aリーグを1位通過してきた強豪・チーム豊島に対し、リーダー・佐藤天彦九段（37）、広瀬章人九段（38）がそれぞれ2連勝。予選で大活躍した増田康宏八段（27）も1勝と、全棋士が勝利する安定感もある勝ちっぷり