［戦後８０年］食の記憶＜３＞主食の米は１９４１年から配給制が始まった。次第に配給の米も不足するようになり、イモなどでかさまししたり、すいとんなどの代用食でしのいだりした。８０、９０歳代を中心に「食の記憶」について寄せられた１００通を超える投稿では、空腹を乗り越えた苦労がうかがえる。「代用食」平和願い今も食卓に岡山市の平井定子さん（８７）は毎年８月１５日に小麦粉の団子汁を食べる。いわゆる「すいと