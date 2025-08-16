東京・武蔵野市の井の頭自然文化園で、夏の風物詩となった“溶けリス”が登場した。35℃の猛暑の中、木の上や地面で体をぺたんと伸ばすリスの姿は来園者たちを魅了…。リスのこの行動は、効率よく体温を下げるための生存戦略だという。雨で気温が下がると、リスたちは元気に走り回った。猛暑恒例！ぺたんと“溶けリス”東京・武蔵野市の井の頭自然文化園で8月8日正午頃、猛暑の中で2025年も“あの姿”が確認された。園内の動物園で