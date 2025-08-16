アメリカのトランプ大統領は米露首脳会談後にインタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の首脳会談が今後調整される見込みだと明らかにしました。トランプ大統領は15日、米露首脳会談の終了直後にFOXニュースの番組のインタビューに応じました。トランプ氏はプーチン大統領との会談について、ウクライナとの領土問題や安全保障について交渉したことを明らかにし、最終的に合意できるかどうかは