今夏の移籍市場でも積極補強が続くチェルシーだが、さらなる戦力強化を目指すようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーで指揮を執るエンツォ・マレスカ監督は左ウイングの補強について言及したという。マレスカ監督は17日に控える24-25プレミアリーグ開幕戦、クリスタル・パレス戦の前日会見に出席。同監督は会見の場では左ウイングの補強について語った。「左ウイングのポジションはジェイミー