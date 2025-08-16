静岡市に住む80代の男性が警察官を騙る男におよそ1900万円相当の金塊をだまし取られていたことが分かりました。詐欺の被害に遭ったのは静岡市葵区に住む無職の80代の男性です。警察によりますと、７月中旬男性の携帯電話に警察官を騙る男から「詐欺で逮捕した男がいる。子分が大勢いてあなたの名義の口座から現金をおろされる可能性がある。あなたの資産を守るため現金を金塊にかえてください」などと連絡がありました。男性はその